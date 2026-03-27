Visite Guidée Maison Saint-Yves en Breton. Maison Saint-Yves Saint-Brieuc
Visite Guidée Maison Saint-Yves en Breton. Maison Saint-Yves Saint-Brieuc samedi 4 avril 2026.
Visite Guidée Maison Saint-Yves en Breton.
Maison Saint-Yves 81 Rue Mathurin Méheut Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 09:30:00
fin : 2026-04-04 11:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Le premier samedi de chaque mois, nous vous proposons une activité à faire en breton. Des activités diverses et variées vous attendent tout au long de l’année alors soyez attentifs.
Ce mois-ci, il s’agit d’une visite guidée de la Maison Saint-Yves en breton evel-just. La visite sera animée par Mikael Korle alors rendez-vous à la Maison Saint-Yves pour passer un agréable moment en breton penn da benn.
Deomp d’ober est ouvert à toutes et tous tant que la langue utilisée lors de l’événement reste le breton. .
Maison Saint-Yves 81 Rue Mathurin Méheut Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 31 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite Guidée Maison Saint-Yves en Breton. Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-03-27 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
À voir aussi à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor)
- Balade Chant dans la Ronde Ti ar Vro L’Ôté Saint-Brieuc 31 mars 2026
- Concert Musique de Chambre Villa Carmélie Saint-Brieuc 3 avril 2026
- NAÏM – CHAPITRE 3 – NAIM – CHAPITRE 3 – L’HERMIONE Saint-Brieuc 3 avril 2026
- Spectacle Naim Chapitre 3 Saint-Brieuc 3 avril 2026
- Concert de Treuz Kartet au Mar’Mousse Mar’mousse Kav, Bar & Resto Saint-Brieuc 3 avril 2026