Visite Guidée Maison Saint-Yves en Breton. Maison Saint-Yves Saint-Brieuc

Visite Guidée Maison Saint-Yves en Breton.

Maison Saint-Yves 81 Rue Mathurin Méheut Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 09:30:00

fin : 2026-04-04 11:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Le premier samedi de chaque mois, nous vous proposons une activité à faire en breton. Des activités diverses et variées vous attendent tout au long de l’année alors soyez attentifs.

Ce mois-ci, il s’agit d’une visite guidée de la Maison Saint-Yves en breton evel-just. La visite sera animée par Mikael Korle alors rendez-vous à la Maison Saint-Yves pour passer un agréable moment en breton penn da benn.

Deomp d’ober est ouvert à toutes et tous tant que la langue utilisée lors de l’événement reste le breton. .

Maison Saint-Yves 81 Rue Mathurin Méheut Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 31 91

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English :

L’événement Visite Guidée Maison Saint-Yves en Breton. Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-03-27 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme