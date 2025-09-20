Visite guidée Maisons à pans de bois Bourges

Visite guidée Maisons à pans de bois Bourges samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée Samedi 20 septembre, 14h00, 16h00 Maisons à pans de bois Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Visite guidée sur l’histoire et les techniques de construction des maisons à pans de bois

Samedi à 14h et 16h

Durée 1h

RDV portail Nord de la cathédrale, rue des 3 maillets

Sans inscription

Maisons à pans de bois Rue des Trois-Maillets, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

Visite guidée sur l’histoire et les techniques de construction des maisons à pans de bois

Direction Musées Patrimoine Historique, ville de Bourges