Visite guidée Maisons à pans de bois Bourges

Visite guidée Samedi 20 septembre, 14h00, 16h00 Maisons à pans de bois Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00
Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Visite guidée sur l’histoire et les techniques de construction des maisons à pans de bois
Samedi à 14h et 16h
Durée 1h
RDV portail Nord de la cathédrale, rue des 3 maillets
Sans inscription
Maisons à pans de bois Rue des Trois-Maillets, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire
Direction Musées Patrimoine Historique, ville de Bourges