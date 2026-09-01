Visite guidée marins et filles du port Musée Hèbre Rochefort
jeudi 17 septembre 2026 · Musée Hèbre · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Visite guidée marins et filles du port
Musée Hèbre 63 avenue De Gaulle Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif réduit
Carte Privilège
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 15:00:00
fin : 2026-09-17 16:30:00
Date(s) :
2026-09-17
En partenariat avec le Service historique de la Défense.
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Musée Hèbre 63 avenue De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
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English : Visit: sailors and girls in the port
In partnership with the Service historique de la Défense.
L’événement Visite guidée marins et filles du port Rochefort a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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