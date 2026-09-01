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AGENDA · Rochefort

Visite guidée marins et filles du port Musée Hèbre Rochefort

jeudi 17 septembre 2026 · Musée Hèbre · Rochefort

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Musée Hèbre
Adresse
63 avenue De Gaulle
Ville
17300 Rochefort
Département
Charente-Maritime
Tarif
5.5 5.5 5.5 Tarif réduit Carte Privilège

Rochefort

Visite guidée marins et filles du port

Musée Hèbre 63 avenue De Gaulle Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif réduit
Carte Privilège

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 15:00:00
fin : 2026-09-17 16:30:00

Date(s) :
2026-09-17

En partenariat avec le Service historique de la Défense.
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Musée Hèbre 63 avenue De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60  hebre@ville-rochefort.fr

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English : Visit: sailors and girls in the port

In partnership with the Service historique de la Défense.

L’événement Visite guidée marins et filles du port Rochefort a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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