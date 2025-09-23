Visite guidée marionnettique Charleville-Mézières

Visite guidée marionnettique Charleville-Mézières mardi 23 septembre 2025.

Visite guidée marionnettique

Office de tourisme 24, place Ducale Charleville-Mézières Ardennes

Suivez une visite guidée quelque peu perturbée ! Nous déclinons toute responsabilité en cas de fortes perturbations marionnettiques ! Visites crées en collaboration avec le pôle international de la marionnette Jacques Félix et deux artistes marionnettistes formés à l’ESNAM Raphaëll Dupuy et Luana Montabonel. Départ devant l’Office de tourisme, 24 place Ducale.Places limitées.

Office de tourisme 24, place Ducale Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 55 69 90 contact@charleville-sedan-tourisme.fr

English :

Follow a guided tour that’s a bit disrupted! We accept no responsibility in the event of severe puppet disturbances! Tours created in collaboration with the Pôle International de la Marionnette Jacques Félix and two ESNAM-trained puppeteers: Raphaëll Dupuy and Luana Montabonel. Departure from in front of the Tourist Office, 24 place Ducale.

German :

Folgen Sie einer etwas gestörten Führung! Wir übernehmen keine Verantwortung für starke Störungen durch Marionetten! Diese Führungen wurden in Zusammenarbeit mit dem internationalen Zentrum für Puppenspiel Jacques Félix und zwei an der ESNAM ausgebildeten Puppenspielkünstlern erstellt: Raphaëll Dupuy und Luana Montabonel. Start vor dem Office de Tourisme, 24 place Ducale.Begrenzte Plätze.

Italiano :

Seguite una visita guidata con un po’ di disturbo! Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali gravi disturbi causati dalle marionette! Visite create in collaborazione con il Centro Internazionale delle Marionette Jacques Félix e due burattinai formati all’ESNAM: Raphaëll Dupuy e Luana Montabonel. Partenza di fronte all’Ufficio del Turismo, 24 place Ducale I posti sono limitati.

Espanol :

¡Siga una visita guiada con un poco de alboroto! No nos responsabilizamos de las perturbaciones importantes causadas por los títeres Visitas creadas en colaboración con el Centro Internacional de Marionetas Jacques Félix y dos titiriteros formados en la ESNAM: Raphaëll Dupuy y Luana Montabonel. Salida frente a la Oficina de Turismo, 24 place Ducale Plazas limitadas.

