Visite Guidée Marmande à la Lanterne Office de Tourisme du Val de Garonne Marmande

Office de Tourisme du Val de Garonne 11 Rue Toupinerie Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-21

fin : 2025-08-21

Date(s) :

2025-08-21

Stéphane Rouquet, Guide Conférencier, vous propose de découvrir le patrimoine de la ville de Marmande à la lueur des lanternes. Une visite ludique et décalée autour des senteurs d’hier et d’aujourd’hui. Entre chien et loup, laissez-vous conter les sombres mystères et les légendes les plus savoureuses de la cité de la tomate.

Sur Réservation .

English : Visite Guidée Marmande à la Lanterne

Stéphane Rouquet, Guide Conférencier, invites you to discover the heritage of the town of Marmande by lantern light.

German : Visite Guidée Marmande à la Lanterne

Stéphane Rouquet, Guide Conférencier, lädt Sie ein, das Kulturerbe der Stadt Marmande im Schein der Laternen zu entdecken.

Italiano :

La guida Stéphane Rouquet vi invita a scoprire il patrimonio della città di Marmande alla luce delle lanterne.

Espanol : Visite Guidée Marmande à la Lanterne

El guía Stéphane Rouquet le invita a descubrir el patrimonio de la ciudad de Marmande a la luz de las linternas.

