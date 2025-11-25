Visite Guidée Marmande à la Lanterne Office de Tourisme du Val de Garonne Marmande

Visite Guidée Marmande à la Lanterne

Office de Tourisme du Val de Garonne 11 Rue Toupinerie Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Visite guidée suivi d’une dégustation de vin chaud.

Laissez-vous guider par Stéphane, notre guide conférencier et véritable Père Noël des histoires locales, dans les ruelles scintillantes de la ville de Marmande où règne une ambiance festive, mystérieuse et infiniment chaleureuse… vous découvrirez une nouvelle facette de la cité… un vrai conte de Noël à ciel ouvert !

Office de Tourisme du Val de Garonne 11 Rue Toupinerie Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44 infos@valdegaronne.com

English : Visite Guidée Marmande à la Lanterne

Guided tour followed by mulled wine tasting.

German : Visite Guidée Marmande à la Lanterne

Geführte Besichtigung mit anschließender Glühweinverkostung.

Italiano :

Visita guidata seguita da degustazione di vin brulé.

Espanol : Visite Guidée Marmande à la Lanterne

Visita guiada seguida de una degustación de vino caliente.

