VISITE GUIDÉE MAS DE DUMAS GASSAC Aniane
VISITE GUIDÉE MAS DE DUMAS GASSAC Aniane samedi 24 janvier 2026.
VISITE GUIDÉE MAS DE DUMAS GASSAC
Haute vallée du Gassac Aniane Hérault
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Visite guidée de la cave et des vignes, suivie d’une dégustation de vin.
Partez à la découverte de ce Domaine viticole de renom avec visite guidée de la cave et des vignes, suivie d’une dégustation de vin incluant en exclusivité un vieux Millésime. .
Haute vallée du Gassac Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 6 88 38 19 46 contact@guide-bao.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided tour of the winery and vineyards, followed by a wine tasting.
L’événement VISITE GUIDÉE MAS DE DUMAS GASSAC Aniane a été mis à jour le 2026-01-12 par 34 OT DU CLERMONTAIS