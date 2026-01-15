VISITE GUIDÉE MAS DE DUMAS GASSAC Aniane

VISITE GUIDÉE MAS DE DUMAS GASSAC

Visite guidée de la cave et des vignes, suivie d’une dégustation de vin.

Partez à la découverte de ce Domaine viticole de renom avec visite guidée de la cave et des vignes, suivie d’une dégustation de vin incluant en exclusivité un vieux Millésime. .

Haute vallée du Gassac Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 6 88 38 19 46 contact@guide-bao.fr

English :

Guided tour of the winery and vineyards, followed by a wine tasting.

