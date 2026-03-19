VISITE GUIDÉE MAUREILLAS-LAS ILLAS

14 Avenue du Vallespir Maureillas-las-Illas Pyrénées-Orientales

Tarif : 6 – 6 – 6

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 15:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Partez à la découverte de Maureillas, un village notamment connu pour le liège au travers d’une visite guidée du centre historique mêlant art et architecture.

Réservation obligatoire.

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14 Avenue du Vallespir Maureillas-las-Illas 66480 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 53 contact@vallespir-tourisme.com

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English :

Discover Maureillas, a village famous for its cork, with a guided tour of the historic center, combining art and architecture.

Booking essential.

L’événement VISITE GUIDÉE MAUREILLAS-LAS ILLAS Maureillas-las-Illas a été mis à jour le 2026-03-19 par VALLESPIR TOURISME