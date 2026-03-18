VISITE GUIDÉE MAUREILLAS-LAS ILLAS Maureillas-las-Illas

VISITE GUIDÉE MAUREILLAS-LAS ILLAS 14 Avenue du Vallespir Maureillas-las-Illas 2026-06-03

VISITE GUIDÉE MAUREILLAS-LAS ILLAS Maureillas-las-Illas mercredi 3 juin 2026.

VISITE GUIDÉE MAUREILLAS-LAS ILLAS

14 Avenue du Vallespir Maureillas-las-Illas Pyrénées-Orientales

Tarif : 6 – 6 – 6

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 16:30:00
fin : 2026-06-03

Date(s) :
2026-06-03

Partez à la découverte de Maureillas, un village notamment connu pour le liège au travers d’une visite guidée du centre historique mêlant art et architecture.
Réservation obligatoire.
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14 Avenue du Vallespir Maureillas-las-Illas 66480 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 53  contact@vallespir-tourisme.com

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English :

Discover Maureillas, a village famous for its cork, with a guided tour of the historic center, combining art and architecture.
Booking essential.

L’événement VISITE GUIDÉE MAUREILLAS-LAS ILLAS Maureillas-las-Illas a été mis à jour le 2026-03-18 par VALLESPIR TOURISME

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