Visite guidée médiévale théâtralisée à la lanterne Office de Tourisme Saint-Paul-de-Vence

Visite guidée médiévale théâtralisée à la lanterne Office de Tourisme Saint-Paul-de-Vence jeudi 18 septembre 2025.

Visite guidée médiévale théâtralisée à la lanterne

Office de Tourisme 2 rue Grande Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-09-18 20:00:00

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18

Suivez votre guide conférencier en costume à travers une visite aux lanternes théâtralisée, immersive et pleines de surprises !

.

Office de Tourisme 2 rue Grande Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 tourisme@saint-pauldevence.com

English :

Follow your costumed tour guide on an immersive, theatrical lantern tour full of surprises!

German :

Folgen Sie Ihrem kostümierten Fremdenführer durch eine theatralische, immersive Laternenführung voller Überraschungen!

Italiano :

Seguite la vostra guida in costume in un coinvolgente tour teatrale a lume di lanterna pieno di sorprese!

Espanol :

Siga a su guía disfrazado en una visita guiada teatralizada y llena de sorpresas

L’événement Visite guidée médiévale théâtralisée à la lanterne Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence