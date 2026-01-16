Visite guidée Mégalithes et boîte à outils Route des Alignements Carnac

Visite guidée Mégalithes et boîte à outils

Plongez 6000 ans en arrière ! Qui sont les bâtisseurs des monuments mégalithiques ? Comment vivaient-ils ? Comment se nourrissaient-ils ? D’où provient le granite ? pourquoi les monuments mégalithiques ont été construits ? Autant de questions décryptées grâce à la présentation de fac-similés d’outils et d’objets néolithiques et la visite guidée des Alignements.

Visite d’1h30. Conseillé dès 7 ans.

Conseil Visite en extérieur. Prévoir des chaussures fermées et des vêtements chauds.

