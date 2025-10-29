Visite guidée Même pas peur des jouets ! Colmar

Avez-vous déjà eu peur d’un jouet ? On vous explique pourquoi !

Avez-vous déjà eu peur d’un jouet ? Poupées, clowns, jeux divinatoires ou jouets scientifiques, découvrez des objets étranges ou inquiétants dans une visite parsemée d’anecdotes sur des jouets en apparence innocents qui ont participés aux cauchemars d’enfants et d’adultes de plusieurs générations.

Durée 45 minutes

Tarif 2 € + billet d’entrée au musée

Pour les familles et adultes À partir de 6 ans

15 participants .

40 Rue Vauban Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 93 10 contact.museejouet@colmar.fr

English :

Have you ever been afraid of a toy? We’ll tell you why!

German :

Haben Sie jemals Angst vor einem Spielzeug gehabt? Wir erklären dir, warum!

Italiano :

Avete mai avuto paura di un giocattolo? Vi spieghiamo perché!

Espanol :

¿Alguna vez te ha dado miedo un juguete? Te contamos por qué

