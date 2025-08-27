VISITE GUIDÉE MENDE AU MICROSCOPE Mende

VISITE GUIDÉE MENDE AU MICROSCOPE Mende mercredi 27 août 2025.

VISITE GUIDÉE MENDE AU MICROSCOPE

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-27

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-08-27 2025-08-29

Découvrez des détails, objets, sculpture du centre historique de Mende.

Durée environs 1h.

Tarif 3€ / adulte 2€ pour les enfants de 10 à 18 ans Gratuit jusqu’à 9 ans inclus.

Le rendez-vous pour le départ des visites est à l’Office de tourisme, place du Foirail de Mende.

Réservation recommandée auprès de l’Office de Tourisme 04 66 94 00 23 ou contact@mendetourisme.fr .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement VISITE GUIDÉE MENDE AU MICROSCOPE Mende a été mis à jour le 2025-08-25 par 48-OT Mende