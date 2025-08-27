VISITE GUIDÉE MENDE AU MICROSCOPE Mende
VISITE GUIDÉE MENDE AU MICROSCOPE
Place du Foirail Mende Lozère
Découvrez des détails, objets, sculpture du centre historique de Mende.
Durée environs 1h.
Tarif 3€ / adulte 2€ pour les enfants de 10 à 18 ans Gratuit jusqu’à 9 ans inclus.
Le rendez-vous pour le départ des visites est à l’Office de tourisme, place du Foirail de Mende.
Réservation recommandée auprès de l’Office de Tourisme 04 66 94 00 23 ou contact@mendetourisme.fr .
Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr
