VISITE GUIDÉE MENDE AU MICROSCOPE Mende

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Adulte

Début : 2025-08-27
fin : 2025-08-29

2025-08-27 2025-08-29

Découvrez des détails, objets, sculpture du centre historique de Mende.

Durée environs 1h.
Tarif 3€ / adulte 2€ pour les enfants de 10 à 18 ans Gratuit jusqu’à 9 ans inclus.
Le rendez-vous pour le départ des visites est à l’Office de tourisme, place du Foirail de Mende.
Réservation recommandée auprès de l’Office de Tourisme 04 66 94 00 23 ou contact@mendetourisme.fr   .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23  contact@mendetourisme.fr

