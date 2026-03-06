Visite guidée Midi du musée C’est le bouquet ! Place Saint-Martin Montbéliard

Visite guidée Midi du musée C’est le bouquet !

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 12:30:00

fin : 2026-05-28 13:30:00

Date(s) :

2026-05-28

Du mobilier raffiné aux objets domestiques les plus humbles, la nature s’invite au musée en grappe, en gerbe, en frise ou en rinceaux. Roses voluptueuses, feuilles d’acanthes, pensées, œillets ou tiges sinueuses s’entrelacent à l’infini. Décors imprimés, marquetés, en décalcomanie ou au pochoir invitent à découvrir les techniques et motifs de productions anonymes, comme L’Épée ou Japy.

– Visite commentée pour adultes

– Gratuit, sur réservation

– Billetterie en ligne

– Renseignements 03 81 99 22 57

– L’accès au reste du musée nécessite l’achat d’un billet d’entrée. .

Place Saint-Martin Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr

