Visite guidée Mimétisme et camouflage

11 avenue de la 1ère Division Blindée Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Au Parc zoologique et botanique de Mulhouse, la nature révèle tout son talent de créatrice. Couleurs discrètes pour passer inaperçu, rayures pour brouiller les contours, motifs étonnants pour séduire, se protéger ou chasser chez les animaux, chaque teinte a sa raison d’être.

Au fil d’une promenade dans le parc, laissez-vous surprendre par l’extraordinaire diversité des pelages, plumages et écailles. Derrière leur beauté se cachent de véritables stratégies de survie, façonnées par l’évolution. Une découverte fascinante, qui invite à regarder les animaux autrement et à mieux comprendre les subtilités du monde vivant.

Réservation en ligne ou à l’entrée du Parc A partir de 7 ans .

11 avenue de la 1ère Division Blindée Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 65 65 zoo.accueil@m2a.fr

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L’événement Visite guidée Mimétisme et camouflage Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace