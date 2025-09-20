Visite guidée ministère de la défense. BA 125 ISTRES Istres

Visite guidée ministère de la défense. BA 125 ISTRES Istres samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée ministère de la défense. 20 et 21 septembre BA 125 ISTRES Bouches-du-Rhône

Gratuit , tout Age, aucunes photo possible.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découverte commentée de la base aérienne 125, tour en bus au sein de la BA125.

BA 125 ISTRES 8, route du camp d’aviation 13118 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442817600. [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 81 76 00 »}] Présentation de l’histoire de la BA125 en collaboration avec l’office de tourisme de la ville d’Istres et le musée de la base (CPAI) depuis sa création en 1917 à nos jour, dans une visite guidé en bus, commenté par le délégué au patrimoine de la BA125. Inscription à l’office de tourisme de la ville d’ISTRES. L.e mode opératoire sera expliquer lors de l’inscription. Durant les deux journées quatre créneaux seront proposés 9H30,11H30 et 13H30, 15H30 . 50 participants par créneaux.

service photo de la BA 125 ISTRES, Armée de l’Air et de l’Espace.