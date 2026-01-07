Visite guidée mission secrète animaux cachés ! Chartres

Visite guidée mission secrète animaux cachés !

Une aventure poétique pour les enfants de 4 à 10 ans, au cœur du centre historique.Familles

Partez à l’aventure avec vos enfants à la découverte des rues de Chartres ! Lors de cette visite guidée ludique, les petits explorateurs devront chercher les animaux mystérieux de Mifamosa cachés dans les recoins de la ville. Résolvez des énigmes, suivez les indices et dénichez ces créatures fantastiques pour dévoiler le trésor caché ! 13 .

8 rue de la Poissonnerie Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 26 26

A poetic adventure for children aged 4 to 10, in the heart of the historic center.

