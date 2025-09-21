Visite guidée « Mon Hôtel-Dieu de mère en fille : chronique d’une voisine de l’Hôtel-Dieu » Hôtel-Dieu des Hospices civils de Beaune Beaune

Visite guidée « Mon Hôtel-Dieu de mère en fille : chronique d’une voisine de l’Hôtel-Dieu » Dimanche 21 septembre, 14h15 Hôtel-Dieu des Hospices civils de Beaune Côte-d’Or

Sur inscription | Tarif : 14 € | Tarif réduit : 9 € | Gratuit pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:15:00+ – 2025-09-21T15:45:00+

Fin : 2025-09-21T14:15:00+ – 2025-09-21T15:45:00+

Partagez les souvenirs des amoureux de l’Hôtel-Dieu lors de cette visite guidée par Anne Caillaud, libraire. Une découverte sensible des lieux par des passionnés de l’histoire et de l’activité du monument. Anne Caillaud, ancienne directrice de l’Athenaeum, dévoile ses souvenirs, avec un regard empreint de réminiscences filiales dans lequel s’imbriquent les souvenirs de deux générations qui ont vécu de longues années sur le trottoir d’en-face de l’Hôtel-Dieu, et par rebonds à son rythme.

Hôtel-Dieu des Hospices civils de Beaune 2 Rue de l’Hôtel-dieu, 21200 Beaune, France Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33380244700 https://musee.hospices-de-beaune.com [{« type »: « link », « value »: « https://reservation-hoteldieu.hospices-de-beaune.com/ »}] Destiné à accueillir et soigner les pauvres malades, l’hôtel-Dieu a été fondé en 1443 par Nicolas Rolin, chancelier du duc de Bourgogne Philippe le Bon (charte de fondation datée du 4 août 1443). L’établissement accueillit ses premiers malades le 1er janvier 1452.

Depuis le début du XXe siècle, l’édifice est l’objet de travaux de restauration très importants commencés en 1902-1907 avec la réinvention des couvertures polychromes. Des salles de séminaires ont été aménagées à l’emplacement de la chambre Sainte-Catherine, de l’infirmerie et de l’ouvroir des sœurs. Désaffecté en 1971, l’hôtel-Dieu est désormais un monument historique, site culturel et touristique. En train : gare SNCF de Beaune. En voiture : par l’autoroute A6 / E60 Lille/Paris/Lyon ↔ Prendre la sortie 24.0 (Savigny-lès-Beaune / Beaune-Saint-Nicolas) ou la sortie 24.1 (Beaune-Centre / Beaune-Hospices). Stationnement à proximité : parking Louis Véry

© Francis Vauban