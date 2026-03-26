VISITE GUIDÉE MONTÉE AU CLOCHER DE LA COLLÉGIALE

Capestang Hérault

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05

Prenez de la hauteur pour découvrir la collégiale Saint-Etienne et partagez un moment convivial

Prenez de la hauteur pour découvrir la collégiale Saint-Etienne et partagez un moment convivial, prenez le temps d’admirer les paysages depuis la terrasse du clocher, comme une mosaïque de vignes à perte de vue.

Le guide vous fera découvrir ce monument gothique du 14ème siècle et vous dévoilera tous ses secrets, jusqu’au sommet du clocher à 43m où vous verrez sonner les cloches de l’édifice.

La visite est suivie d’une dégustation de vins gratuite conviviale au domaine Cros. .

Capestang 34310 Hérault Occitanie

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English :

Take the height to discover the collegiate church of Saint-Etienne and share a friendly moment

L’événement VISITE GUIDÉE MONTÉE AU CLOCHER DE LA COLLÉGIALE Capestang a été mis à jour le 2026-03-23 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN