VISITE GUIDÉE MONTÉE AU CLOCHER DE LA COLLÉGIALE Capestang
VISITE GUIDÉE MONTÉE AU CLOCHER DE LA COLLÉGIALE Capestang samedi 4 avril 2026.
VISITE GUIDÉE MONTÉE AU CLOCHER DE LA COLLÉGIALE
Capestang Hérault
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-05
Prenez de la hauteur pour découvrir la collégiale Saint-Etienne et partagez un moment convivial
Prenez de la hauteur pour découvrir la collégiale Saint-Etienne et partagez un moment convivial, prenez le temps d’admirer les paysages depuis la terrasse du clocher, comme une mosaïque de vignes à perte de vue.
Le guide vous fera découvrir ce monument gothique du 14ème siècle et vous dévoilera tous ses secrets, jusqu’au sommet du clocher à 43m où vous verrez sonner les cloches de l’édifice.
La visite est suivie d’une dégustation de vins gratuite conviviale au domaine Cros. .
Capestang 34310 Hérault Occitanie
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English :
Take the height to discover the collegiate church of Saint-Etienne and share a friendly moment
L’événement VISITE GUIDÉE MONTÉE AU CLOCHER DE LA COLLÉGIALE Capestang a été mis à jour le 2026-03-23 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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