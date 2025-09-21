Visite guidée Montluçon à vélo Montluçon Tourisme Montluçon
Rendez-vous devant l’office de tourisme de Montluçon avec son propre vélo.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00
Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00
Partez à la découverte de la cité médiévale et de la ville industrielle.
Cette visite originale vous mènera du centre historique à l’église Saint-Paul en passant par l’avenue de la gare.
Montluçon Tourisme 67 ter Boulevard de Courtais 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 05 11 44 http://www.montlucon-tourisme.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 70 05 11 44 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@montlucon-tourisme.fr »}]
Journées européennes du patrimoine 2025
C. Senotier