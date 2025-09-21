Visite guidée Montluçon à vélo Montluçon Tourisme Montluçon

Visite guidée Montluçon à vélo Dimanche 21 septembre, 10h30 Montluçon Tourisme Allier

Rendez-vous devant l’office de tourisme de Montluçon avec son propre vélo.

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Partez à la découverte de la cité médiévale et de la ville industrielle.

Cette visite originale vous mènera du centre historique à l’église Saint-Paul en passant par l’avenue de la gare.

Montluçon Tourisme 67 ter Boulevard de Courtais 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 05 11 44 http://www.montlucon-tourisme.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

C. Senotier