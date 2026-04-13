VISITE GUIDÉE: MONTREUIL-SUR-MER, VUE DE L’EXTRA-MUROS, maison du tourisme et du Patrimoine, Montreuil-sur-Mer

VISITE GUIDÉE: MONTREUIL-SUR-MER, VUE DE L’EXTRA-MUROS Samedi 25 avril, 10h30 maison du tourisme et du Patrimoine Pas-de-Calais

gratuit, jauge limitée, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

maison du tourisme et du Patrimoine 11/13 rue Pierre Ledent 62170 Montreuil-sur-Mer Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0321060427 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@destinationmontreuilsurmer.com »}]

Partez à la découverte de la ville du point de vue Extra-Muros où le patrimoine naturel et bâti s’entremêlent. visite fortifications

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