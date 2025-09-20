Visite guidée «Mosquée Attâyab-Ul-Massâdid et Pagode Guan di» Mosquée Attâyab-Ul-Massâdjid Saint-Pierre

Visite guidée «Mosquée Attâyab-Ul-Massâdid et Pagode Guan di» 20 et 21 septembre Mosquée Attâyab-Ul-Massâdjid La Réunion

Gratuit mais réservation obligatoire par tél ou par mail – Règles d’usage à respecter sur les lieux de cultes (consignes données lors de la réservation)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T14:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T14:00:00

Visite guidée avec un guide conférencier agréé par le Ministère de la Culture

Attâyab-Ul-Massâdjid signifie en langue Goudjarati «la plus belle des mosquées». En effet, la mosquée de Saint-Pierre est considérée comme l’une plus remarqaubvle de l’océan Indien. Elle date de 1913 sous les traits d’une simple maison créole mais connaît sa forme actuelle depuis 1975 grâce à l’architecte Frizel. On complètera la visite avec la vieille pagode Guan di de la rue Marius et Ary Leblond construite vers 1920.

La mosquée Attâyab-Ul-Massâdjid, qui signifie « la plus belle des mosquées » est située dans le centre-ville de Saint-Pierre. Elle dispose d'un minaret de 42 mètres de haut. Elle a été construite entre 1972 et 1975 à l'emplacement d'une précédente mosquée inaugurée en 1913. Depuis la rue des Bons Enfants prendre la rue François de Mahy, à 50 mètres à gauche se trouve l'entrée de la mosquée (en face du glacier Castel).

Journées européennes du patrimoine 2025

