Visite guidée Mosquée Ditib Blois

Visite guidée Mosquée Ditib Blois dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée Dimanche 21 septembre, 15h00 Mosquée Ditib Loir-et-Cher

Réservation (mail), Accès à l’entrée du bâtiment et au parking via 5 Chemin du val de l’Arrou, 41000 BLOIS

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Découvrez la mosquée Ditib à travers une visite commentée.

Mosquée Ditib 20 rue Étienne-Baudet, 41000 Blois Blois 41000 Nord Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « unionculturelleblesoise@gmail.com »}]

© Ville de Blois