Visite guidée Moulin de Candau Moulin de Candau Castétis

Moulin de Candau 2 impasse du Canal Castétis Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-07-29 18:00:00

2026-07-29

10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h visite guidée du moulin.

Découvrez un moulin à eau du 16ème siècle, moulin du château de Candau, il a traversé les siècles en écrasant le blé pour la population locale jusqu’en 1958.

50 ans après il est totalement restauré et mout de nouveau du blé.

Une micro centrale électrique a été intégrée dans l’ensemble et fournit de l’énergie propre au moulin. Une scierie battante est en cours de reconstruction.

En complément, sur place, un musée d’outils anciens. .

