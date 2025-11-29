Visite guidée Moulin de Candau Moulin de Candau Castétis
Moulin de Candau 2 impasse du Canal Castétis Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 18:00:00
2026-08-19
10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h visite guidée du moulin.
Découvrez un moulin à eau du 16ème siècle, moulin du château de Candau, il a traversé les siècles en écrasant le blé pour la population locale jusqu’en 1958.
50 ans après il est totalement restauré et mout de nouveau du blé.
Une micro centrale électrique a été intégrée dans l’ensemble et fournit de l’énergie propre au moulin. Une scierie battante est en cours de reconstruction.
En complément, sur place, un musée d’outils anciens. .
