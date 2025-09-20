Visite guidée Moulin de la Perruche Saint-Martin-de-Nigelles

Visite guidée Moulin de la Perruche Saint-Martin-de-Nigelles samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée 20 et 21 septembre Moulin de la Perruche Eure-et-Loir

Tarif gratuit , libre et responsable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:50:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:50:00

Suite à la visite guidée du Moulin, vous découvrant l’histoire du lieu et la vie de l’activité de meunerie, le fournil sera ouvert ainsi qu’une promenade libre vous menant au déversoir du moulin en longeant le canal de la Drouette et en traversant le site avec ses espaces bucoliques.

Moulin de la Perruche 9 rue du Général-de-Gaulle 28130 Saint-Martin-de-Nigelles Saint-Martin-de-Nigelles 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 63 54 42 Site occupé par un premier moulin datant du Moyen Âge puis d’un second moulin à trois meules, dont l’engrenage en fonte est d’une échelle peu commune. Fief du Seigneur de la Perruche dont la pierre tombale se trouve encore dans l’église du XIIe siècle, en 1790 les gardes moulins mettant fin aux banalités ont gravé leurs noms dans les pierres du moulin.

Première usine de l’ère pré-industrielle qui tournait grâce à la force hydraulique générée par le flux de la Drouette, rivière recueillant les eaux du massif forestier de Rambouillet.

La Drouette modifiée à l’époque de Vauban permettait le transit de longues barges amenant les blocs de pierres destinés à l’édification du aqueduc de Maintenon. Le canal d’amenée du moulin élargi à cette période a permis de décupler la force hydraulique pour lui conférer une puissance de 15 chevaux. parking 50m rue des ruelles et rue de l’arsenal

Suite à la visite guidée du Moulin, vous découvrant l’histoire du lieu et la vie de l’activité de meunerie, le fournil sera ouvert ainsi qu’une promenade libre vous menant au déversoir du moulin en…

Christian TIRLOY