Visite guidée Moulin de l’Epinay LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Visite guidée Moulin de l’Epinay

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3 l’Epinay Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 15:00:00

fin : 2026-05-06 16:00:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-23 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01

Moulin à vent de 1822, toujours en fonctionnement grâce à l’Association Un Village, un Moulin. Partez à la découverte du métier de meunier, et comprenez ses mécanismes au travers d’une visite guidée (1h).

Plongez au cœur d’une aventure authentique à La Chapelle-Saint-Florent. Que vous soyez passionnés d’histoire ou en quête d’une sortie insolite en Maine-et-Loire, le Moulin de l’Épinay vous ouvre ses portes pour une expérience en trois dimensions.

Votre parcours de visite

Découvrez un site vivant où le savoir-faire ancestral rencontre la modernité à travers trois espaces captivants

Le Cinéma Immergez-vous dans l’histoire du site grâce à une projection dédiée.

Le Musée Explorez les secrets de la meunerie et l’évolution des techniques au fil du temps.

La Tour du Moulin Le clou du spectacle ! Accédez aux engrenages et admirez la mécanique en mouvement.

À noter pour votre venue

Pour une immersion totale, l’ascension de la Tour se fait exclusivement en visite guidée aux côtés de notre meunier.

/! Le Moulin possède des escaliers dit de meunier soit une ascension assez raide, avec une cinquantaine de marches au total.

Sachez que nous proposons un film ou une immersion totale grâce à notre casque de réalité virtuelle pour ceux ne pouvant monter dans la tour

Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. .

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3 l’Epinay Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 73 33 contact1@moulinepinay.com

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English :

Windmill dating from 1822, still in operation thanks to the Association Un Village, un Moulin. Take a guided tour (1h) to discover the miller’s craft and understand its mechanisms.

L’événement Visite guidée Moulin de l’Epinay Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-14 par Pôle Tourisme ôsezMauges