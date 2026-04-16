Visite guidée Moulin de l’Epinay LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT Mauges-sur-Loire
Visite guidée Moulin de l’Epinay LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT Mauges-sur-Loire jeudi 16 avril 2026.
Mauges-sur-Loire
Visite guidée Moulin de l’Epinay
LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3 l’Epinay Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 15:00:00
fin : 2026-05-06 16:00:00
Date(s) :
2026-04-16 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-23 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01
Moulin à vent de 1822, toujours en fonctionnement grâce à l’Association Un Village, un Moulin. Partez à la découverte du métier de meunier, et comprenez ses mécanismes au travers d’une visite guidée (1h).
Plongez au cœur d’une aventure authentique à La Chapelle-Saint-Florent. Que vous soyez passionnés d’histoire ou en quête d’une sortie insolite en Maine-et-Loire, le Moulin de l’Épinay vous ouvre ses portes pour une expérience en trois dimensions.
Votre parcours de visite
Découvrez un site vivant où le savoir-faire ancestral rencontre la modernité à travers trois espaces captivants
Le Cinéma Immergez-vous dans l’histoire du site grâce à une projection dédiée.
Le Musée Explorez les secrets de la meunerie et l’évolution des techniques au fil du temps.
La Tour du Moulin Le clou du spectacle ! Accédez aux engrenages et admirez la mécanique en mouvement.
À noter pour votre venue
Pour une immersion totale, l’ascension de la Tour se fait exclusivement en visite guidée aux côtés de notre meunier.
/! Le Moulin possède des escaliers dit de meunier soit une ascension assez raide, avec une cinquantaine de marches au total.
Sachez que nous proposons un film ou une immersion totale grâce à notre casque de réalité virtuelle pour ceux ne pouvant monter dans la tour
Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. .
LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3 l’Epinay Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 73 33 contact1@moulinepinay.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Windmill dating from 1822, still in operation thanks to the Association Un Village, un Moulin. Take a guided tour (1h) to discover the miller’s craft and understand its mechanisms.
L’événement Visite guidée Moulin de l’Epinay Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-14 par Pôle Tourisme ôsezMauges
À voir aussi à Mauges-sur-Loire (Maine-et-Loire)
- Escape Game outdoor à la poursuite des souvenirs de Loire à Cap Loire Cap Loire Mauges-sur-Loire 17 avril 2026
- Animation Les passages secrets de Cap Loire Cap Loire Mauges-sur-Loire 17 avril 2026
- Tables des Mauges, Tables de Loire L’Harmonie restaurant La Pommeraye Mauges-sur-Loire 17 avril 2026
- Randonnée Articom 49 Rue du Stade Mauges-sur-Loire 19 avril 2026
- #ACTIVITÉ Animaux marins Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire 22 avril 2026