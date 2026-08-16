visite guidée Moulinage de soie des Mazeaux, Moulinage de soie des Mazeaux, Tence

Informations pratiques

visite guidée Moulinage de soie des Mazeaux Dimanche 20 septembre, 10h00, 15h00 Moulinage de soie des Mazeaux Haute-Loire

limité à 30 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

visite guidée du moulinage

Moulinage de soie des Mazeaux 31 chemin de Chenebier le pont des Mazeaux 43190 Tence Tence 43190 31 chemin de Chenebier Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0659291014-0671211257 https://www.facebook.com/Moulinage/?locale=fr_FR https://www.ot-hautlignon.com/decouvrir/terre-de-memoire-et-de-patrimoine/terre-de-patrimoine/moulinage-des-mazeaux-histoire-dun-passe-industriel/;https://www.myhauteloire.fr/patrimoine-culturel/le-moulinage-de-soie-des-mazeaux/;https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/moulinage-des-mazeaux/23051 [{« type »: « link », « value »: « https://www.ot-hautlignon.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0471597156 »}] Le moulinage se situe près de Tence en Haute-Loire dans le village des Mazeaux, là où le ruisseau éponyme se faufile sous la route. Il fut construit en 1870 et a été ensuite transmis de père en fils jusqu’en 1990. Le moulinage se niche légèrement en contrebas, il est alimenté par un canal d’une longueur de 200 mètres.

Au fond de la cour se trouve une grande bâtisse en granite de pays et toiture en lauze, prolongée par un bâtiment caractéristique à toiture basse et tuiles rouges. Lorsque l’on pénètre à l’intérieur, tout semble s’être arrêté la veille, les machines, banques de dévidage, moulins à retordre sur deux étages, bobines, écheveaux de soie, outillages, images religieuses sur le mur , la grande horloge, etc.

Le moulinage est resté fidèle au travail de la soie naturelle qu’il produisait pour les « fabriques » Stéphanoises et Lyonnaises et à l’énergie hydraulique. Cette bâtisse exceptionnelle nous relie au patrimoine industriel local du XIXe siècle et au témoignage de la vie ouvrière de générations de femmes. Les installations ont été gardé intactes. parking

visite guidée du moulinage

©Jean Marc Vidal