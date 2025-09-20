Visite guidée : Moustiers au temps de Marcel Provence office de tourisme de moustiers sainte marie Moustiers-Sainte-Marie

Visite guidée : Moustiers au temps de Marcel Provence office de tourisme de moustiers sainte marie Moustiers-Sainte-Marie samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée : Moustiers au temps de Marcel Provence Samedi 20 septembre, 10h30 office de tourisme de moustiers sainte marie Alpes-de-Haute-Provence

30 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Moustiers, 1929.

Marcel Provence achève son œuvre : redonner vie à la faïence à Moustiers.

Venez l’aider à finaliser son grand projet lors d’une visite costumée au cœur du centre historique de l’un des plus beaux villages de France.

Pendant 1h30, vous traverserez le temps pour redonner vie, par vous-même, à un patrimoine aussi vivant que précieux.

office de tourisme de moustiers sainte marie 6 place de l’église, 04360 moustiers sainte marie Moustiers-Sainte-Marie 04360 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 74 67 84 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@moustiers.fr »}]

Moustiers, 1929.

OT Moustiers