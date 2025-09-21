Visite guidée : Moustiers et sa chapelle office de tourisme de moustiers sainte marie Moustiers-Sainte-Marie

escaliers en pierre de 262 marches. personnes à mobilités réduite s’abstenir.

Moustiers-Sainte-Marie est un village au patrimoine très riches,ala fois matériel et immateriel. Durant cette visite, nous découvrirons les 2 édifices principaux de Moustiers-Sainte-Marie: tout d’abord l’église paroissiale, de style roman, puis nous monterons à la chapelle ND de Beauvoir en empruntant le chemin de croix. La visite se complète avec un tour rapide dans les ruelles piétonnes du village et de ses traditions.

Attention: l’accès à la chapelle par le chemin de croix est glissant et nécessite d’être bien chaussé. Personnes à mobilité réduite: s’abstenir.

office de tourisme de moustiers sainte marie 6 place de l’église, 04360 moustiers sainte marie Moustiers-Sainte-Marie 04360 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 74 67 84 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@moustiers.fr »}]

