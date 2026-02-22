Visite guidée Moutier d’Ahun Moutier-d’Ahun

Visite guidée Moutier d’Ahun

Abbaye de Moutier d’Ahun Moutier-d’Ahun Creuse

Tarif : – – 2 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20

Depuis la place, l’histoire de l’ancienne abbatiale s’offre au regard. L’édifice roman fortement bousculé par les guerres a été remanié au fil du temps. Le porche gothique isolé, malgré ses lourdes dégradations, dévoile un décor vivant et imagé. A l’intérieur, les boiseries baroques livrent un remarquable bestiaire, une flore saisissante, des visages et d’amusantes saynètes. La visite met l’accent sur les nombreux détails et se termine par une vue imprenable sur le village, depuis le pont médiéval planté dans les eaux de la Creuse.

Sur inscription. .

Abbaye de Moutier d’Ahun Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com

