Visite guidée Murs peints côté coeur de ville

Angoulême Charente

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

2 ad + 2 enf 12-18 ans. Forfait famille non disponible sur la billetterie en ligne, uniquement au comptoir de l’office de tourisme.

Début : 2025-12-23 14:30:00

fin : 2025-12-23 16:00:00

2025-12-23 2025-12-30

Des fresques aux couleurs de la BD s’affichent sur les murs de la capitale du 9ème art ainsi que des œuvres de différents artistes du Street Art…



Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com

English :

Frescoes in the colors of the comic strip can be seen on the walls of the capital of 9th art, along with works by various street art artists?



Reservations required at the tourist office.

German :

In der Hauptstadt der 9. Kunst werden Fresken in den Farben des Comics an den Wänden angebracht und Werke verschiedener Street-Art-Künstler?



Reservierungen sind beim Fremdenverkehrsamt erforderlich.

Italiano :

Affreschi con i colori del fumetto sono visibili sui muri della capitale della nona arte, così come opere di vari artisti di Street Art?



Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

En las paredes de la capital del noveno arte pueden verse frescos con los colores del cómic, así como obras de varios artistas de Street Art?



Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo.

