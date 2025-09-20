Visite guidée Musée archéologique du Trésor d’Eauze Eauze

Visite guidée Musée archéologique du Trésor d’Eauze Eauze samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée 20 et 21 septembre Musée archéologique du Trésor d’Eauze Gers

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Visite guidée – Musée archéologique du Trésor d’Eauze

Laissez nos guides vous révéler tous les secrets du trésor gallo-romain d’Eauze !

Une plongée fascinante dans l’histoire antique à travers objets précieux, monnaies et bijoux découverts sur le site d’Elusa, ancienne cité gallo-romaine.

Musée archéologique du Trésor d’Eauze 2 Pl. de la République, 32800 Eauze Eauze 32800 Gers Occitanie 0562097138 Laissez-vous éblouir par la beauté d’un exceptionnel trésor gallo-romain. Plongez dans les collections du musée : statues, décors, objets du quotidien vous racontent la vie de la cité antique d’Elusa.

Visite guidée – Musée archéologique du Trésor d’Eauze

© Elusa Capitale Antique