Visite guidée « Musée Archéologique et Crypte du Vivier Romain » CS50123 Fréjus
Visite guidée « Musée Archéologique et Crypte du Vivier Romain » CS50123 Fréjus mercredi 1 janvier 2025.
Visite guidée « Musée Archéologique et Crypte du Vivier Romain »
CS50123 249 Rue Jean Jaurès Fréjus Var
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-01-01
fin : 2025-08-31 15:00:00
Date(s) :
2025-01-01 2025-07-01 2025-09-01
Conservées dans un splendide écrin du Moyen-Âge, impossible de rester de marbre face aux magnifiques collections du musée archéologique statues, mosaïques et fresques murales rappellent que l’archéologie est une discipline bien vivante à Fréjus !
.
CS50123 249 Rue Jean Jaurès Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 51 83 83 tourisme@frejus.fr
English : Guided tour of the Roman Vivier Crypt and Archaeological Museum
Preserved in a splendid medieval setting, it’s impossible to remain indifferent to the museum’s magnificent collections: statues, mosaics and murals are proudly on display.
German :
Statuen, Mosaike und Wandfresken erinnern daran, dass die Archäologie in Fréjus ein sehr lebendiges Fach ist
Italiano :
In una splendida cornice medievale, è impossibile rimanere indifferenti alle magnifiche collezioni del museo archeologico: statue, mosaici e affreschi murali ci ricordano che l’archeologia è una disciplina molto viva a Fréjus!
Espanol :
Conservadas en un espléndido marco medieval, es imposible permanecer indiferente ante las magníficas colecciones del museo arqueológico: estatuas, mosaicos y frescos murales recuerdan que la arqueología es una disciplina muy viva en Fréjus
L’événement Visite guidée « Musée Archéologique et Crypte du Vivier Romain » Fréjus a été mis à jour le 2024-10-10 par Office de tourisme de Fréjus