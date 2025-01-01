Visite guidée « Musée Archéologique et Crypte du Vivier Romain » CS50123 Fréjus

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : Mercredi 2025-01-01

fin : 2025-08-31 15:00:00

2025-01-01 2025-07-01 2025-09-01

Conservées dans un splendide écrin du Moyen-Âge, impossible de rester de marbre face aux magnifiques collections du musée archéologique statues, mosaïques et fresques murales rappellent que l’archéologie est une discipline bien vivante à Fréjus !

English : Guided tour of the Roman Vivier Crypt and Archaeological Museum

Preserved in a splendid medieval setting, it’s impossible to remain indifferent to the museum’s magnificent collections: statues, mosaics and murals are proudly on display.

German :

Statuen, Mosaike und Wandfresken erinnern daran, dass die Archäologie in Fréjus ein sehr lebendiges Fach ist

Italiano :

In una splendida cornice medievale, è impossibile rimanere indifferenti alle magnifiche collezioni del museo archeologico: statue, mosaici e affreschi murali ci ricordano che l’archeologia è una disciplina molto viva a Fréjus!

Espanol :

Conservadas en un espléndido marco medieval, es imposible permanecer indiferente ante las magníficas colecciones del museo arqueológico: estatuas, mosaicos y frescos murales recuerdan que la arqueología es una disciplina muy viva en Fréjus

