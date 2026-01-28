Visite guidée Musée Bonnat-Helleu du fleuve aux chefs-d’oeuvre basse saison Bayonne

Visite guidée Musée Bonnat-Helleu du fleuve aux chefs-d’oeuvre basse saison

Place de la Liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9 – 9 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Depuis la confluence, saisissez l’âme du Petit Bayonne. Au détour des ruelles, découvrez le musée Bonnat-Helleu, joyau d’architecture où dialoguent passé et modernité. Poussez la porte, un parcours sur mesure vous attend sculptures, peintures, objets d’art et dessins vous invitent à une rencontre intime avec quelques géants Rubens, Goya, Ingres, Géricault, Puvis-de-Chavannes…et bien sûr, Paul Helleu et Léon Bonnat. Vous pouvez continuer la découverte du musée à l’issue de la visite. .

Place de la Liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

