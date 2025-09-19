Visite guidée Musée de l’école de Chartres et d’Eure-et-Loir Chartres

Visite guidée Musée de l’école de Chartres et d’Eure-et-Loir Chartres vendredi 19 septembre 2025.

Visite guidée 19 – 21 septembre Musée de l’école de Chartres et d’Eure-et-Loir Eure-et-Loir

Tarif préférentiel : 4 euros . Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:30:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T16:45:00

Venez découvrir le riche patrimoine architectural des bâtiments scolaires lors de votre visite au musée de l’École de Chartres et d’Eure-et-Loir.

Découvrez comment les bâtiments ont évolué : Plans, photographies, films, affiches, documents exposés exceptionnellement pour les journées du patrimoine.

Venez comprendre l’importance de préserver ces témoins du passé pour les générations futures. La visite permettra aussi d’explorer l’ensemble des collections permanentes du musée et se terminera dans la salle de classe 1900 .

Une animation est prévue pour les scolaires le vendredi 19 septembre 2025. Prendre contact avec le musée pour réserver un créneau ( matin ou après- midi). Niveau école , collège ou lycée. Pass culture collectif accepté.

Tél: 02 37 32 62 13

Adresse mél : museedelecolechartres28@orange.fr

Site: https://museeecolechartres.wixsite.com/museedelecole

Musée de l’école de Chartres et d’Eure-et-Loir 12 place Drouaise 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237326213 https://museeecolechartres.wixsite.com/ [{« link »: « mailto:museedelecolechartres28@orange.fr »}, {« link »: « https://museeecolechartres.wixsite.com/museedelecole »}] Découvrir ou retrouver l’atmosphère de l’école d’autrefois : mobilier scolaire, jeux de récréation, matériel pédagogique, tenue des écoliers, exposition temporaire sur l’école maternelle de la salle d’asile à 1970. Transports en commun sur la place devant le Musée, Près de la gare de Chartres, Parking devant le Musée, escalier pour accéder au Musée>.

Venez découvrir le riche patrimoine architectural des bâtiments scolaires lors de votre visite au musée de l’École de Chartres et d’Eure-et-Loir.

Musée de l’école de Chartres et d’Eure – et – Loir