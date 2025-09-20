Visite guidée Musée des Beaux-Arts Chartres

Visite guidée Musée des Beaux-Arts Chartres samedi 20 septembre 2025.

20 personnes maximum par groupe

Début : 2025-09-20T14:15:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:45:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite par le directeur du musée de l’exposition temporaire consacrée au peintre Léon-Matthieu Cochereau (1793-1817)

Découvrez une sélection inédite de tableaux et de sculptures provenant de Chartres, Châteaudun, Paris (musée Carnavalet), Reims, La Roche-sur-Yon, Le Mans, Fécamp, Nantes, ainsi que de collections particulières.

L’exposition explore des thèmes passionnants : la formation des artistes autour de 1800, l’essor de la peinture de genre au début du XIXe siècle, la représentation de l’atelier et de l’artiste au travail, ou encore le rôle du musée des monuments français comme outil d’apprentissage.

Un parcours éclairant sur le peintre Léon-Matthieu Cochereau (1793-1817) étudié par Camille Marcille, ancien conservateur du musée de Chartres, pour une mise en lumière pleinement ancrée dans le territoire.

Musée des Beaux-Arts 29 cloître Notre-Dame 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 90 45 80 https://www.chartres.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 37 90 45 80 »}] Ancien palais épiscopal, situé à proximité de la cathédrale, ce bel ensemble de bâtiments des XVe, XVIIe et XVIIIe siècles est classé Monument historique.

Au fil des salons de réception et des espaces nobles comme le vestibule, la salle à l’italienne et la chapelle, vous découvrirez des collections de tableaux, de sculptures, d’objets d’arts et d’objets ethnographiques couvrant une période allant du XIIIe au XXe siècle. Parking Châtelet à environ 5 mn

