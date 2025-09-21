Visite guidée Musée du touage Bellicourt

Visite guidée Musée du touage Bellicourt dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée Dimanche 21 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Musée du touage Aisne

gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Venez découvrir le site du dernier touage en Europe en visitant un ancien remorqueur à bateau appelé TOUEUR. Cet engin électrique datant de 1910 fut transformé en musée et accueille aujourd’hui une muséographie permettant d’en connaitre davantage sur non seulement l’histoire du canal de Saint-Quentin et la technique si particulière des toueurs mais également sur la vie quotienne des gens de la voie d’eau. Pour poursuivre votre visite vous pourrez accéder au canal et aux abords du souterrain de Riqueval où la traction par les toueurs fonctionne toujours.

Musée du touage Hameau de Riqueval – RD 1044 – 02420 Bellicourt Bellicourt 02420 Aisne Hauts-de-France 03 23 09 37 28 http://www.cc-vermandois.com [{« type »: « phone », « value »: « 03.23.09.37.28 »}] Découvrez en famille ce musée original aménagé dans un toueur datant de 1910. Cet ancien bateau treuil électrique restauré dans les règles de l’art est un véritable lieu de rencontres et témoignages de mariniers et « gens de la voie d’eau ». Accessible à tous, petits et grands, le Musée du Touage vous raconte l’histoire du Canal de Saint-Quentin et de ses différentes techniques de traction d’hier à aujourd’hui, le fonctionnement du toueur, les gestes et le quotidien de l’agent du touage et du marinier, la vie autour du canal… Poursuivez votre visite et descendez jusqu’aux abords du canal de Saint-Quentin où se trouve l’un des ouvrages d’art le plus important du réseau navigable français, le Grand Souterrain de Riqueval, long de 5670m.

© Crédit photo : Office de tourisme du Pays du Vermandois

