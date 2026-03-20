Visite Guidée Musée en Famille Histoire(s) de s’Amuser avec l’Art Musée des Beaux-Arts de Nancy Nancy

Visite Guidée Musée en Famille Histoire(s) de s’Amuser avec l’Art

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

4.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-19 14:30:00

fin : 2026-09-27 15:30:00

Date(s) :

2026-04-19 2026-06-21 2026-07-06 2026-07-20 2026-08-03 2026-08-17 2026-09-27

En famille, laisser vous guider par l’art observez, devinez, jouer …et partagez un moment tous ensemble.

Pour les enfants de 4 à 10 ans accompagnés d’un adulte.

Réservation par mail et par téléphone.Enfants

4.5 .

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

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English :

As a family, let yourself be guided by art: observe, guess, play…and share a moment together.

For children aged 4 to 10 accompanied by an adult.

Reservations by e-mail or telephone.

L’événement Visite Guidée Musée en Famille Histoire(s) de s’Amuser avec l’Art Nancy a été mis à jour le 2026-03-20 par DESTINATION NANCY