Visite Guidée Musée en Famille Histoire(s) de s’Amuser avec l’Art Musée des Beaux-Arts de Nancy Nancy
Visite Guidée Musée en Famille Histoire(s) de s’Amuser avec l’Art Musée des Beaux-Arts de Nancy Nancy dimanche 19 avril 2026.
Visite Guidée Musée en Famille Histoire(s) de s’Amuser avec l’Art
Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
4.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-19 14:30:00
fin : 2026-09-27 15:30:00
Date(s) :
2026-04-19 2026-06-21 2026-07-06 2026-07-20 2026-08-03 2026-08-17 2026-09-27
En famille, laisser vous guider par l’art observez, devinez, jouer …et partagez un moment tous ensemble.
Pour les enfants de 4 à 10 ans accompagnés d’un adulte.
Réservation par mail et par téléphone.Enfants
4.5 .
Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01
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English :
As a family, let yourself be guided by art: observe, guess, play…and share a moment together.
For children aged 4 to 10 accompanied by an adult.
Reservations by e-mail or telephone.
L’événement Visite Guidée Musée en Famille Histoire(s) de s’Amuser avec l’Art Nancy a été mis à jour le 2026-03-20 par DESTINATION NANCY