Visite Guidée Musée en Famille La Figure du Monstre

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

4.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-17 10:00:00

fin : 2026-04-17 11:30:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-24

Un moment de complicité familiale pour découvrir les collections et pratiquer une activité artistique. D’où viennent toutes ces créatures aux pattes crochues et dents pointues qui peuplent les œuvres du musée ? Laissez-vous conter leurs merveilleuses histoires avant de réaliser, à quatre mains, la figure d’un monstre façonnée en argile. N’oubliez pas d’apporter une boîte pour transporter votre création à la fin de l’atelier.

Pour les enfants de 3 à 5 ans.

Réservation par mail et par téléphone.Enfants

4.5 .

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

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English :

A moment of family complicity to discover the collections and practice an artistic activity. Where do all these creatures with hooked legs and sharp teeth come from? Let us tell you their marvellous stories, before working together to create the figure of a monster in clay. Don?t forget to bring a box to transport your creation at the end of the workshop.

For children aged 3 to 5.

Reservations by e-mail or telephone.

L’événement Visite Guidée Musée en Famille La Figure du Monstre Nancy a été mis à jour le 2026-03-20 par DESTINATION NANCY