VISITE GUIDÉE MUSÉE ET CENTRE HISTORIQUE DE PORTIRAGNES Portiragnes
VISITE GUIDÉE MUSÉE ET CENTRE HISTORIQUE DE PORTIRAGNES Portiragnes mercredi 1 avril 2026.
VISITE GUIDÉE MUSÉE ET CENTRE HISTORIQUE DE PORTIRAGNES
6269 Bd Frédéric Mistral Portiragnes Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-04-01
Après la visite du musée Jean Saluste, de ses richesses archéologiques, partez à la découverte des ruelles et du patrimoine de ce village méridional entre Terre et Mer église du XIIe siècle et belles demeures, accompagnés par Arnaud, guide-conférencier.
Après la visite du musée Jean Saluste, de ses richesses archéologiques, partez à la découverte des ruelles et du patrimoine de ce village méridional entre Terre et Mer église du XIIe siècle et belles demeures, accompagnés par Arnaud, guide-conférencier.
>Gratuit
>Départ musée Jean Saluste
#ESCAPADEPATRIMOINE
#ESCAPADEALINFINI
#VISITESIGNATURE .
6269 Bd Frédéric Mistral Portiragnes 34420 Hérault Occitanie +33 6 45 82 46 14 patrimoine@capdagde.com
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English :
After a visit to the Jean Saluste museum and its archaeological treasures, set off to discover the narrow streets and heritage of this southern village between land and sea, with its 12th-century church and beautiful residences, accompanied by Arnaud, guide and lecturer.
L’événement VISITE GUIDÉE MUSÉE ET CENTRE HISTORIQUE DE PORTIRAGNES Portiragnes a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 ADT34
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