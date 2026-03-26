VISITE GUIDÉE MUSÉE ET CENTRE HISTORIQUE DE PORTIRAGNES

6269 Bd Frédéric Mistral Portiragnes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-04-01

Après la visite du musée Jean Saluste, de ses richesses archéologiques, partez à la découverte des ruelles et du patrimoine de ce village méridional entre Terre et Mer église du XIIe siècle et belles demeures, accompagnés par Arnaud, guide-conférencier.

Après la visite du musée Jean Saluste, de ses richesses archéologiques, partez à la découverte des ruelles et du patrimoine de ce village méridional entre Terre et Mer église du XIIe siècle et belles demeures, accompagnés par Arnaud, guide-conférencier.

>Gratuit

>Départ musée Jean Saluste

#ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI

#VISITESIGNATURE .

6269 Bd Frédéric Mistral Portiragnes 34420 Hérault Occitanie +33 6 45 82 46 14 patrimoine@capdagde.com

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English :

After a visit to the Jean Saluste museum and its archaeological treasures, set off to discover the narrow streets and heritage of this southern village between land and sea, with its 12th-century church and beautiful residences, accompanied by Arnaud, guide and lecturer.

L’événement VISITE GUIDÉE MUSÉE ET CENTRE HISTORIQUE DE PORTIRAGNES Portiragnes a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 ADT34