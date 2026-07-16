Visite guidée Musée Garde Champêtre, Musée Garde Champêtre, Bargemon

Informations pratiques

Visite guidée Musée Garde Champêtre Samedi 19 septembre, 15h00 Musée Garde Champêtre Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite du Musée Garde Champêtre commentée par le Médiateur et par Mr Hedi Zahaf , collectioneur et ancien garde champêtre. Visite sur reservation à 15h00 , reservation musee;fm@orange.fr ou au 0494676144

Musée Garde Champêtre Place de la Mairie 83830 Bargemon Bargemon 83830 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.94.67.61.44 [{« link »: « mailto:fm@orange.fr »}] Collection retraçant l’histoire de la fonction de garde champêtre. réalisée par l’ancien Garde Champêtre Hedi Zahaf. Arrêt de Bus , parkings non loin , à pied

Visite commentée du Musée Garde Champêtre