Visite guidée musée « L’Ebauche, espace de préfiguration de la Cité des Horlogers »

L’Ebauche, 5 Rue Pierre Bercot Villers-le-Lac Doubs

Tarif : 4 – 4 – EUR

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

2025-09-20

Visites guidées de l’Ebauche, espace de préfiguration de la Cité des Horlogers. Il est composé d’une exposition présentant une partie des collections des deux anciens musées, d’une espace de présentation de l’avancement du projet de la Cité des Horlogers, un espace de présentation de l’écosystème horloger (Lycée de Morteau, entreprises horlogères, animations), ainsi que d’espace détente permettant de découvrir des ouvrages ou films sur les entreprises horlogères et personnalités horlogères du territoire. .

L’Ebauche, 5 Rue Pierre Bercot Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 68 53 32 info@parcdoubshorloger.fr

