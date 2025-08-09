Visite guidée Musée pour tous Rue Corneille Angoulême
Visite guidée Musée pour tous
Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente
Début : Samedi 2025-08-09
fin : 2025-09-27
2025-08-09 2025-09-27 2025-10-11 2025-11-15 2025-12-06
Réservé aux familles touchées par un handicap
Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr
English :
Reserved for families with disabilities
German :
Reserviert für Familien, die von einer Behinderung betroffen sind
Italiano :
Riservato alle famiglie colpite da disabilità
Espanol :
Reservado a familias afectadas por una discapacidad
