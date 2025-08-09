Visite guidée Musée pour tous Rue Corneille Angoulême

Visite guidée Musée pour tous

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Début : Samedi 2025-08-09

fin : 2025-09-27

2025-08-09 2025-09-27 2025-10-11 2025-11-15 2025-12-06

Réservé aux familles touchées par un handicap

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr

English :

Reserved for families with disabilities

German :

Reserviert für Familien, die von einer Behinderung betroffen sind

Italiano :

Riservato alle famiglie colpite da disabilità

Espanol :

Reservado a familias afectadas por una discapacidad

