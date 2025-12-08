Visite guidée musicale de l’exposition Carole Benzaken Musée de Tessé Le Mans

Visite guidée musicale de l’exposition Carole Benzaken

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 16:00:00

fin : 2026-01-11 17:00:00

Date(s) :

2026-01-11

Carole Benzaken, Rien de nouveau sous le soleil

Les musées du Mans et le Conservatoire à Rayonnement Départemental poursuivent leur collaboration et vous proposent un nouveau format de visite pour découvrir les expositions temporaires. Cette déambulation musicale sera menée au musée de Tessé par la commissaire de l’exposition et un artiste musicien, l’occasion de croiser les approches et de porter un regard sensible sur les œuvres. .

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51 musee.tesse@lemans.fr

English :

Carole Benzaken, Nothing new under the sun

L’événement Visite guidée musicale de l’exposition Carole Benzaken Le Mans a été mis à jour le 2025-12-08 par CDT72