Visite guidée musicale de l’exposition Les lucioles à la MSH Paris Nord MSH Paris Nord Saint-Denis

Visite guidée musicale de l’exposition Les lucioles à la MSH Paris Nord MSH Paris Nord Saint-Denis samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée musicale de l’exposition Les lucioles à la MSH Paris Nord Samedi 20 septembre, 15h00 MSH Paris Nord Seine-Saint-Denis

Gratuit et ouvert à tous·tes, inscription conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:45:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:45:00

Visite guidée musicale de l’exposition-recherche Les lucioles : art, culture et espoir dans les périphéries urbaines de Rio et de Paris

Cette exposition présente les résultats d’une recherche menée pendant plus de deux ans par Silvia Capanema (université Sorbonne Paris Nord, Pléiade-Campus Condorcet) et Adriana Facina (Musée National-UFRJ), financée par la MSH Paris Nord et le Campus Condorcet en France, la Faperj et le CNPq au Brésil.

Combinant l’observation participante, l’analyse documentaire, les sources visuelles et sonores, ainsi que de nombreux entretiens, cette recherche explore les formes de création et de résistance des collectifs culturels dans les territoires des banlieues Nord et Est de Rio de Janeiro et de Paris (plus particulièrement Saint-Denis et Stains).

> retrouver l’ensemble de la programmation de la journée à la MSH Paris Nord https://www.mshparisnord.fr/event/jep-2025/

MSH Paris Nord 20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis Saint-Denis 93210 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 55 93 93 00 https://www.mshparisnord.fr/ https://www.facebook.com/MSHParisNord;https://www.linkedin.com/company/5091122/;https://bsky.app/profile/mshparisnord.bsky.social;https://www.canal-u.tv/producteurs/msh_paris_nord [{« type »: « link », « value »: « https://www.mshparisnord.fr/event/jep-2025/ »}] [{« link »: « https://www.mshparisnord.fr/event/jep-2025/ »}] Unité d’appui et de Recherche soutenue par le CNRS et les universités Paris 8 et Université Sorbonne Paris Nord (UAR 3258).

Visite musicale de l’exposition « Les lucioles »

© Flavie Jeannin