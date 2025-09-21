Visite guidée « Musique et patrimoine architectural : une ferme modèle devenue lieu de création artistique » Ferme de Villefavard Villefavard

Visite guidée « Musique et patrimoine architectural : une ferme modèle devenue lieu de création artistique » Dimanche 21 septembre, 11h00 Ferme de Villefavard Haute-Vienne

Gratuit.

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Au début du XXe siècle, Edouard Maury, ancien pasteur du village, fait édifier un bâtiment original : une ferme modèle à l’architecture particulièrement rationnelle et innovante. Depuis, elle a été réaménagée en lieu dédié à la musique et accueille des artistes toute l’année. La grange devenue salle de spectacle, est dotée d’une acoustique exceptionnelle. Partez à la découverte de ce bâtiment hors du commun !

Départ à l’entrée de la Ferme de Villefavard en Limousin

Ferme de Villefavard 2 Imp de la Cure et de l’Eglise, 87190 Villefavard, France Villefavard 87190 La Tronchère Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 33555602932 https://www.fermedevillefavard.com https://fr-fr.facebook.com/fermedevillefavardenlimousin/ Cette ferme-modèle édifiée au début du XXe siècle au cœur du Limousin est le 20e lieu français à recevoir le label “Centre culturel de rencontre”. Lieu principalement dédié à la musique classique, le projet aborde les questions de la ruralité, de la culture et de l’imaginaire avec ambition de faire émerger de nouvelles poétiques de territoire. En voiture : Depuis Paris – Autoroute A20, sortie n°23 via Bellac. Depuis Limoges – Autoroute A20, sortie n°24 via Châteauponsac. En train : Gare Paris Austerlitz – La Souterraine (train direct) | 26 km de Villefavard. Gare Paris Montparnasse – Le Dorat (TGV et TER via Poitiers) | 15 km de Villefavard. Gare Limoges – Le Dorat (TER) | 15 km de Villefavard.

