Visite guidée « Mystérieux noms de rues », Stand Ville d’Art et d’Histoire, Blois

Informations pratiques

Visite guidée « Mystérieux noms de rues » Samedi 19 septembre, 15h00 Stand Ville d’Art et d’Histoire Loir-et-Cher

Réservation à partir du lundi 7 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Les rues composent la ville, et son réseau de voies délimite les espaces bâtis. Leurs noms sont intimement liés à l’histoire urbaine. Ainsi, ils nous racontent Blois à travers des anecdotes, les monuments aujourd’hui disparus ou encore la topographie du lieu.

Stand Ville d’Art et d’Histoire Place du Château, 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 32 [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 90 33 33 »}] Toute la journée, l’équipe du Service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Blois est présente pour vous guider et vous accompagner durant le week-end des Journées européennes du patrimoine. Venez également découvrir toutes les activités que nous proposons pendant l’année.

Les rues composent la ville, et son réseau de voies délimite les espaces bâtis. Leurs noms sont intimement liés à l’histoire urbaine.

© Ville de Blois