Visite guidée Mythe et réalité Musée de Sens Sens

Visite guidée Mythe et réalité

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 15:00:00

fin : 2026-02-28 16:00:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-01

Découvrez la véritable histoire du chef des gaulois Sénons Brennus, figure emblématique de la ville de Sens ainsi que la relecture du mythe gaulois au XIXème siècle.

Le musée conserve également de nombreux témoignages des coutumes et croyances rattachant Sens à l’Empire romain, avec des dieux et déesses aux histoires faites d’exploits et de métamorphoses. .

