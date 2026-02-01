Visite guidée Mythe et réalité Musée de Sens Sens
Visite guidée Mythe et réalité Musée de Sens Sens samedi 28 février 2026.
Visite guidée Mythe et réalité
Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 15:00:00
fin : 2026-02-28 16:00:00
Date(s) :
2026-02-28 2026-03-01
Découvrez la véritable histoire du chef des gaulois Sénons Brennus, figure emblématique de la ville de Sens ainsi que la relecture du mythe gaulois au XIXème siècle.
Le musée conserve également de nombreux témoignages des coutumes et croyances rattachant Sens à l’Empire romain, avec des dieux et déesses aux histoires faites d’exploits et de métamorphoses. .
Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22 contact@musee-sens.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée Mythe et réalité
L’événement Visite guidée Mythe et réalité Sens a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Sens et Sénonais