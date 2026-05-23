Visite guidée Mythologie et sorcellerie, une face cachée de notre histoire chemin Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle

Saint-Pée-sur-Nivelle

Visite guidée Mythologie et sorcellerie, une face cachée de notre histoire

chemin Karrika Place du fronton Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 11:00:00

fin : 2026-10-29 12:00:00

Date(s) :

2026-10-29

Depuis la nuit des temps, des créatures tantôt hostiles, tantôt amicales peuplent les montagnes, les rivières et les forêts du Pays basque. Au cours de cette balade, nous évoquerons quelques-uns de ces personnages. De la fiction à la réalité il n’y a qu’un pas, que nous franchirons en découvrant l’histoire de la chasse aux sorcières et les effroyables procès qui enflammèrent le Pays basque au 17e siècle. Le village, directement touché à cette sombre époque, a voulu rendre hommage à ces victimes innocentes par le biais d’un mémorial qui prône la tolérance et le devoir de mémoire. .

chemin Karrika Place du fronton Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com

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English : Visite guidée Mythologie et sorcellerie, une face cachée de notre histoire

L’événement Visite guidée Mythologie et sorcellerie, une face cachée de notre histoire Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque